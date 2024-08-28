شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب التطبيقيين: 18 مليون جنيه زيادة سنوية فى المعاشات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس رمضان هلال، النقيب العام للتطبيقيين، إن نقابة التطبيقيين تضم في عضويتها مليونا و250 ألف تطبيقى، لافتا إلى أن المعاشات تشهد زيادة سنويا حوالى 18 مليون جنيه، أي ما يوازى 1200 عضو جديد سنويا في المعاشات.

وأشار رمضان هلالخلال تصريحات لـ"الخليج 365"، إلى أنه منذ انتخابه على مقعد النقيب العام فى أبريل 2023، تم زيادة المعاش النقابى مرتين علي التوالى، ليرتفع المعاش فى أبريل 2023 من 330 جنيها إلى 370 جنيها، وزيادة أخرى فى أبريل 2024 بواقع 420 جنيها، لافتا إلى أنه جار إجراء دراسة اكتوارية لزيادة المعاش النقابي بصفة دورية بدون التأثير على صندوق المعاشات.

ولفت إلى أنه وجه كافة إدارات النقابة للعمل على زيادة الإيرادات وضغط المصروفات لتوفير المبالغ اللازمة بـ زيادة المعاشات، حيث كانت النقابة العامة تقوم بصرف المعاش النقابي بالاقتراض من البنوك بضمان الأصول الثابتة للنقابة العامة، إلا أن اليوم أصبح للنقابة ودائع بالبنوك نتيجة زيادة الإيرادات وضغط المصروفات، حتى تتمكن النقابة من زيادة معاشات الأعضاء بصفة دورية وإمكانية الصرف كل ثلاث شهور دون انقطاع أو ترحيل المعاش كل سنة مثل بعض النقابات المهنية المعروفة.

من ناحية أخرى، قال هلال إن من يحصل على عضوية النقابة هم فقط الحاصلين على دبلوم صناعى، أو المعهد الفني الصناعى، لافتا إلى أن النقابة تضع ضمن أولوياتها تأهيل أعضائها لاحتياجات سوق العمل، من خلال توفير تدريبات بمركز تدريبى تابع للنقابة برسوم، وذلك لدعم توفير فرص عمل للأعضاء.