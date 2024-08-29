شكرا لقرائتكم خبر عن عقب العظة الأسبوعية.. لقاء موسع للبابا تواضروس الثانى مع شباب ملتقى "خد خطوة" والان مع تفاصيل الخبر

عقد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لقاءً موسعًا عقب انتهاء عظة الأربعاء مساء أمس، مع شباب ملتقى لوجوس الرابع لشباب إيبارشيات الكرازة المرقسية داخل مصر، والذي انطلق، عقب افتتاح قداسة البابا له.

وامتد اللقاء الذي جاء بناءً على رغبة الشباب، لأكثر من ساعتين، أدار خلاله قداسته حوارًا مفتوحًا مع شباب الملتقى، ناقشهم واستمع لأسئلتهم وآرائهم ورؤاهم في موضوعات متنوعة، كتابية وكنسية وشبابية واجتماعية وغيرها من الموضوعات.

وفي لفتة أبوية استجاب قداسة البابا لطلب أحد الشباب في أن يبارك خطوبته لإحدى الفتيات من المشاركات في الملتقى، حيث تقدما إلى قداسته ومعهما دبلتي الخطوبة، وباركهما قداسته وسط حالة من السعادة سادت وسط شباب الملتقى.

ويناقش الملتقى الرابع لشباب لوجوس محاور أربعة في إطار عنوانه "خد خطوة" وهي خد خطوة نحو الله، نفسك، مجتمعك، هويتك القبطية.

وتحتضن ملتقيات لوجوس للشباب منذ بدايتها عام 2018، شباب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية من جميع الإيبارشيات من خارج وداخل مصر. تحت شعار "العودة إلى الجذور" للشباب من خارج مصر بينما تحمل ملتقيات شباب الداخل شعار "التمتع بالجذور". وتهدف إلى تأصيل روح الفرح بصورة حيّة مُعاشة في نفوس الشباب، الذين يعدون مستقبل الكنيسة، وتدريبهم على التلامس مع محبة المسيح وسط الضغوط والمشغوليات التي تواجههم في حياتهم اليومية، إلى جانب نتمتع بجذور كنيستنا وبلدنا مصر.