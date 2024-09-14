شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بضغطة واحدة.. Chrome يتيح الآن للمستخدمين "إلغاء الاشتراك" من تنبيهات المواقع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطرح Google Chrome، متصفح الويب الأكثر شهرة في العالم، العديد من الميزات الجديدة التي تهدف إلى تعزيز أمان المستخدم ومنح الأفراد سيطرة أكبر على بياناتهم الشخصية، تشمل التحديثات طريقة مبسطة لإلغاء الاشتراك في إشعارات الموقع، وتقديم أذونات موقع الويب لمرة واحدة.

ويعد أحد التحسينات الملحوظة هو القدرة على تحديد وإلغاء أذونات الإشعارات من مواقع الويب التي تعتبرها ميزة التصفح الآمن من جوجل مضللة في ممارساتها، بالنسبة لمستخدمي سطح المكتب، تستمر ميزة Safety Check في البحث عن ملحقات Chrome التي قد تشكل خطورة ووضع علامة عليها، مما يوفر مسارًا بسيطًا لإزالتها.

وبخلاف هذه التحسينات الجديدة، تستمر ميزة Safety Check في ضمان حصولك على أحدث تصحيحات الأمان، والتحقق من كلمات المرور الخاصة بك بحثًا عن أي خروقات محتملة، وتسمح لك بتخصيص مستويات حماية التصفح الآمن من Google.

حصل فحص الأمان، وهو ميزة أساسية في مجموعة أدوات أمان Chrome، على ترقية كبيرة. تعمل الأداة المجددة الآن بشكل مستمر في الخلفية، وتحدد بشكل استباقي المخاطر الأمنية المحتملة وتحد منها. فهي لا تحميك بنشاط فحسب، بل إنها تبقيك أيضًا على اطلاع بالإجراءات التي تتخذها. على سبيل المثال، إذا اكتشف فحص الأمان أنك لم تقم بزيارة موقع ويب لفترة، فسوف يلغي تلقائيًا أي أذونات منحتها لهذا الموقع. بالإضافة إلى ذلك، سينبهك فحص الأمان إلى الإشعارات غير المرغوب فيها المحتملة وأي مخاوف أمنية ملحة تتطلب انتباهك.

إلغاء الاشتراك في الإشعارات بنقرة واحدة

يجعل Chrome أيضًا من السهل أكثر من أي وقت مضى إسكات إشعارات مواقع الويب غير المرغوب فيها، على أجهزة Pixel، وقريبًا على أجهزة Android الأخرى، ستتمكن من إلغاء الاشتراك في إشعارات الموقع مباشرةً من درج الإشعارات بنقرة واحدة، وفقًا لـ Google، أثبتت هذه الميزة فعاليتها بالفعل، مع انخفاض بنسبة 30% في حجم الإشعارات على أجهزة Pixel المدعومة، تخطط Google لتوسيع وظيفة إلغاء الاشتراك المبسطة هذه إلى مجموعة أوسع من أجهزة Android في المستقبل القريب.

أذونات لمرة واحدة لمزيد من التحكم

إضافة أخرى جديرة بالملاحظة إلى ترسانة أمان Chrome هي الأذونات لمرة واحدة، المتوفرة الآن على كل من Android وسطح المكتب، تمنحك هذه الميزة تحكمًا دقيقًا في البيانات التي تشاركها مع مواقع الويب، ويمكنك الآن اختيار منح الأذونات، مثل الوصول إلى الكاميرا أو الميكروفون، لمرة واحدة، وبمجرد الانتقال بعيدًا عن الموقع، يلغي Chrome هذه الأذونات تلقائيًا، مما يتطلب من الموقع طلبها مرة أخرى في زيارتك التالية، وتساعدك طبقة التحكم الإضافية هذه على الاستمتاع بالوظائف الكاملة لمواقع الويب مع الحفاظ على خصوصيتك عبر الإنترنت.

من المفترض أن تؤدي كل هذه الميزات مجتمعة إلى تجربة تصفح أكثر أمانًا، من خلال تقديم فحص أمان أكثر استباقية، وعملية إلغاء الاشتراك في الإشعارات المبسطة، والأذونات لمرة واحدة، يستمر Chrome في التطور كبوابة آمنة وسهلة الاستخدام للويب.