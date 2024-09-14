الخارجية الأميركية: الموافقة على بيع أكثر من 30 طائرة مقاتلة من طراز "أف-35" إلى رومانيا

أعلنت ​وزارة الخارجية الأميركية​، أنّها أعطت موافقتها على بيع أكثر من 30 طائرة مقاتلة من طراز "أف-35" إلى ​رومانيا​، العضو في حلف شمال الأطلسي، في صفقة تصل قيمتها إلى 7,2 مليار دولار.

وأوضحت في بيان، أنّ "هذه الصّفقة المقترحة تدعم أهداف السّياسة الخارجيّة وأهداف الأمن القومي للولايات المتّحدة، من خلال تحسين أمن حليفة ضمن حلف شمال الأطلسي، تُعدّ قوّةً مهمّةً للاستقرار السّياسي والاقتصادي في أوروبا".

ويغطّي العقد الّذي لا يزال يحتاج إلى مصادقة الكونغرس الأميركي، شراء بوخارست لـ32 طائرة "أف-35 آيه" من إنتاج شركة "لوكهيد مارتن" الأميركيّة العملاقة في مجال الطّيران والدّفاع.

يُذكر أنّ رومانيا افتتحت مركز تدريب على طائرات "أف-16" في قاعدة فيتشتي الجوّيّة في تشرين الثّاني 2023، وتعهّدت بتدريب الأوكرانيّين هناك أيضًا.