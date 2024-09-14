الأب تابت ترأس قداسًا بمناسبة عيد ارتفاع الصليب في مزار سيدة لبنان- حاريصا

احتفل رئيس مزار سيدة لبنان- حريصا الأب ​فادي تابت​، بالقدّاس الإلهي بمناسبة عيد ارتفاع الصّليب المقدّس، بحضور حشد كبير من المؤمنين.

وبعد قراءة الإنجيل المقدّس، تحدّث الأب تابت عن معنى عيد الصّليب، "رمز الفداء وجسر العبور من الموت إلى القيامة، خشبة الخلاص ورمز الانتصار مع المسيح الّذي صُلب عليه، بعد أن كان رمز الانكسار والقصاص".

وبعد القدّاس، توجّه المؤمنون إلى السّاحة الخارجيّة في المزار، حيث أُقيم تطواف بالصّليب المقدّس محمولًا على أكتاف شبيبة "فرسان الأرز". من ثمّ، أُضيء الصّليب الموضوع في السّاحة الخارجيّة، وتمّ بعدها توزيع القمح بركة العيد على المؤمنين الحاضرين.