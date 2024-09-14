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"كتائب شهداء الأقصى": تصدينا لاقتحام القوات الإسرائيلية لمخيم العين وخضنا معها اشتباكات ضارية

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ذكرت "كتائب شهداء الأقصى"- الجناح العسكري لحركة "فتح"، في بيان، أنّ "مقاتلينا تصدّوا فجر اليوم السّبت، لاقتحام قوّات الاحتلال لمخيم العين، وخاضوا معها اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشّاشة والعبوات المتفجّرة".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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