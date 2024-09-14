ذكرت "كتائب شهداء الأقصى"- الجناح العسكري لحركة "فتح"، في بيان، أنّ "مقاتلينا تصدّوا فجر اليوم السّبت، لاقتحام قوّات الاحتلال لمخيم العين، وخاضوا معها اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشّاشة والعبوات المتفجّرة".

كانت هذه تفاصيل خبر "كتائب شهداء الأقصى": تصدينا لاقتحام القوات الإسرائيلية لمخيم العين وخضنا معها اشتباكات ضارية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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