شكرا لقرائتكم خبر عن فصائل فلسطينية: اشتباكات مسلحة مع الاحتلال فى جنين بالضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد العظيمالسبت، 31 أغسطس 2024 09:23 ص
قالت فصائل فلسطينية: اشتباكات مسلحة مع قوة من جيش الاحتلال في بلدة كفردان غربي جنين بالضفة الغربية، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".
أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، بإصابة قائد وحدة عتصيون في تفجير سيارة مفخخة.
وأكدت أن قائد منطقة لواء عتصيون، وهو ضابط برتبة لواء، أُصيب في تفجير سيارة مفخخة في مستوطنة غوش عتصيون بالقرب من الخليل بالضفة الغربية المُحتلة.
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