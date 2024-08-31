بحوزتهما 16 سلاح ناري.. القبض على عنصرين إجراميين بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط عنصرين إجراميين بأسيوط، لقيامهما بالإتجار في الأسلحة النارية بدون ترخيص.

معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن أسيوط، قيام (عنصرين إجراميين "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة مركز شرطة الفتح)، بالإتجار في الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وعثر بحوزتهما على 8 بنادق آلية - 7 بندقية خرطوش - طبنجة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - كمية من مخدر الشابو، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.