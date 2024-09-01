شكرا لقرائتكم خبر عن اليونيسف تطرح مناقصة طارئة لشراء لقاحات جدرى القرود لاحتواء تفشي المرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت اليونيسف، أنها طرحت مناقصة طارئة لشراء لقاحات جدرى القرود mpox. ويمكن أن تلعب اللقاحات دورًا حاسمًا فى احتواء تفشى جدرى القرود mpox الذى أعلنه كل من مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها فى أفريقيا ومنظمة الصحة العالمية حالة طوارئ صحية عامة.

تم إصدار عطاء اليونيسف للمساعدة فى تأمين لقاحات جدرى القرود mpox للدول الأكثر تضررًا بالتعاون مع مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها فى أفريقيا، وتحالف اللقاحات، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة الصحة للبلدان الأمريكية وشركاء آخرين. يتضمن هذا التعاون لزيادة الوصول والتخصيص فى الوقت المناسب أيضًا العمل معًا لتسهيل التبرعات باللقاحات من المخزونات الحالية فى البلدان ذات الدخل المرتفع بهدف احتواء انتقال mpox المستمر.

وبموجب العطاء الطارئ، ستنشئ اليونيسف اتفاقيات توريد مشروطة مع مصنعى اللقاحات. وسيمكن هذا اليونيسف من شراء اللقاحات وشحنها دون تأخير بمجرد حصول البلدان والشركاء على التمويل، وتأكيد الطلب والاستعداد، ووضع المتطلبات التنظيمية لقبول اللقاحات. وتقوم منظمة الصحة العالمية حاليًا بمراجعة المعلومات التى قدمها المصنعون فى 23 أغسطس ومن المتوقع أن تكمل مراجعتها لإدراج اللقاحات فى قائمة الاستخدام الطارئ بحلول منتصف سبتمبر.

وقد تم الإبلاغ عن أكثر من 18 ألف حالة مشتبه بها من حالات الإصابة بحمى الضنك، بما فى ذلك 629 حالة وفاة، هذا العام فى جمهورية الكونغو الديمقراطية التى تعد مركز الأزمة. وكانت أربع حالات وفاة من بين كل خمس حالات وفاة بين الأطفال.

وقالت مديرة قسم الإمدادات فى اليونيسف ليلى باكالا: "إن معالجة النقص الحالى فى لقاح جدرى القرود MPOX وتوصيل اللقاحات إلى المجتمعات التى تحتاج إليها الآن أمر بالغ الأهمية. وهناك أيضًا حاجة ملحة إلى آلية تخصيص عالمية وشفافة لضمان الوصول العادل إلى لقاحات MPOX".

وبينما نواجه تفشى جدرى القرود المستمر، فإن شراء وتوزيع اللقاحات فى الوقت المناسب أمر بالغ الأهمية لحماية الفئات الأكثر ضعفًا، وخاصة فى المناطق الأكثر تضررًا. أن هذه العطاءات الطارئة هى خطوة حاسمة إلى الأمام فى جهودنا الجماعية للسيطرة على انتشار هذا المرض. تلتزم مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها فى أفريقيا بضمان تخصيص اللقاحات بسرعة وبشكل عادل فى جميع أنحاء القارة، بالشراكة مع اليونيسف وجافى ومنظمة الصحة العالمية وأصحاب المصلحة الرئيسيين الآخرين. أن استجابتنا الموحدة ضرورية للحد من تأثير حالة الطوارئ الصحية العامة هذه وحماية صحة ورفاهية مجتمعاتنا،" قال الدكتور جان كاسيا، المدير العام لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها فى أفريقيا.

وقال الدكتور ديريك سيم، رئيس برامج وأسواق اللقاحات بالإنابة فى تحالف اللقاحات: "مع عمل العديد من الشركاء على تأمين الوصول إلى الإمدادات، يمثل إعلان اليوم خطوة مهمة فى هذه الحالة الطارئة، مما يتيح لليونيسف شراء وتسليم اللقاحات بعد أن توفر جافى والشركاء الآخرون التمويل وتوقيع اتفاقيات الشراء أو التبرع مع الشركات المصنعة لتلبية احتياجات الجرعات الأكثر إلحاحًا". "إن تأمين الوصول إلى الإمدادات والتمويل، وتسليم الجرعات، وبالتوازى مع ضمان استعداد البلدان لإدارتها، كلها إجراءات حيوية يجب إجراؤها بسرعة ولكن بدقة وبطريقة منسقة. نرحب بهذه العطاءات كخطوة إيجابية أخرى يتخذها تحالفنا ومراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها فى أفريقيا فى هذه الاستجابة".

قالت الدكتورة ماريا فان كيركوف، مديرة الحوادث فى منظمة الصحة العالمية للاستجابة العالمية لجدرى القرود mpox والمديرة بالإنابة للاستعداد للأوبئة والوقاية منها: "إن الاستجابة السريعة والمنسقة والمنصفة أمر بالغ الأهمية للسيطرة على حالة الطوارئ الحالية على جدرى القرود mpox ومنع حدوث حالات طوارئ مستقبلية". "يجب علينا جميعًا أن نتصرف بحزم الآن أو نخاطر بالسماح لـ mpox بالانتشار بشكل أكبر وأن يصبح تهديدًا عالميًا أكبر. فى عالم مترابط، لا يمكن خوض المعركة ضد جدرى القرود mpox - كما هو الحال مع الأمراض المعدية والتهديدات الصحية الأخرى - بمفردنا.

يسعد منظمة الصحة العالمية بالشراكة مع اليونيسف وجافى ومراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها فى أفريقيا والشركاء الآخرين والدول المتضررة لتوفير أدوات منقذة للحياة للأشخاص المحتاجين ".

تهدف المناقصة الطارئة إلى تأمين الوصول الفورى إلى لقاحات mpox المتاحة وكذلك توسيع الإنتاج. اعتمادًا على الطلب والقدرة الإنتاجية للمصنعين والتمويل، يمكن إبرام اتفاقيات لما يصل إلى 12 مليون جرعة حتى عام 2025.

اللقاحات هى واحدة من العديد من الأدوات المستخدمة لوقف انتقال العدوى وحماية الأطفال والمجتمعات من جدرى القرود كما تعطى مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها فى أفريقيا، والتحالف العالمى للقاحات والتحصين، واليونيسيف، ومنظمة الصحة العالمية، والشركاء الأولوية للوقاية من العدوى ومكافحتها، والتواصل بشأن المخاطر وإشراك المجتمع. وكجزء من هذا، تنشر اليونيسيف معدات الحماية الشخصية، واختبارات التشخيص، ومجموعات العلاج الطبى، ومستلزمات النظافة والخيام فى البلدان التى تقع فى طليعة الأزمة. تدعم هذه الإمدادات مجموعة من التدابير الطبية المضادة مثل العلاج وعزل الحالات والمراقبة.

اليونيسف هى أكبر مشترى للقاحات فى العالم، حيث تشترى أكثر من 2 مليار جرعة من اللقاحات سنويًا للتحصين الروتينى للأطفال والاستجابة لتفشى الأمراض نيابة عن ما يقرب من 100 دولة.