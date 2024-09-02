شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم القصاص: مصر تبذل جهودا كبيرة على مدى 10 أشهر لوقف الحرب على غزة والان مع تفاصيل الخبر

أكد الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة ”الخليج 365”: أن الاحتلال الإسرائيلى وحكومة نتنياهو وتحركاتها بهذا الشكل تعرض المنطقة لاشتعال حرائق لا يستطيع أحد إطفاءها، ومصر تبذل جهودا كبيرة على مدى العشر الأشهر الماضية لوقف الحرب على غزة.

وأضاف الكاتب الصحفى أكرم القصاص، خلال استضافته بالقناة المصرية، أن العدوان الإسرائيلى على غزة تجاوز العشر أشهر، والتصعيد فى الضفة الغربية غير مبرر وليس له مبرر إلا محاولة الهروب للأمام من قبل نتنياهو، لأن فشل صفقات تبادل المحتجزين ووقف إطلاق النار يرجع إلى تعنت نتنياهو يعتبر أن الحرب حربه الشخصية.

ولفت الكاتب الصحفى أكرم القصاص إلى أن أى وقف للحرب يعتبر ضررا كبيرا لنتنياهو واليمين المتطرف فى إسرائيل، مؤكدا أن رئيس حكومة إسرائيل يمارس نوعا من الابتزاز للولايات المتحدة فى ظل الانتخابات الأمريكية، وهناك محاولات ديمقراطية متسارعة لإنجاز أى نوع من التفاوض.

وأوضح الكاتب الصحفى أكرم القصاص أن الحرب ستتوقف عاجلا أو آجلا، لكن تبعاتها ستكون كبيرة على إسرائيل والمجتمع الإسرائيلى الذى يواجه عداءا من الداخل، وصورته أمام العالم، مشيرا إلى أن الجهود التى تبذلها مصر وقطر والولايات المتحدة ومحاولة نتنياهو للتملص منها هى محاولات أخيرة، وأمريكا لأول مرة تعجز عن إجبار إسرائيل أو حتى إقناعها على وقف عدوانها على قطاع غزة.