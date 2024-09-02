توجيهات مهمة من محافظ الجيزة بشأن مشروع الإسكان البديل بروضة السودان (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

تفقد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، مشروع الإسكان البديل بروضة السودان؛ للاطمئنان على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والذي تم تنفيذه بالتعاون مع صندوق التنمية الحضارية في إطار خطة الدولة نحو تسكين قاطني المناطق غير الآمنة بمساكن حضارية بديلة.

وأكد "النجار"، بحسب بيان محافظة الجيزة، الإثنين، أن ما تشهده المناطق غير الآمنة وغير المخططة من أعمال تطوير شاملة تعكس مدى حرص الدولة على تحسين المستوى المعيشي لمواطنيها بتلك المناطق وتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار محافظ الجيزة، خلال تفقد المبنى الخدمي، بضرورة التنسيق مع الجهات المعنية؛ لسرعة تشغيل المبنى؛ نظرًا لأهميته، حيث يضم حضانة أطفال، ووحدة صحية، ومشغل للعمالة اليدوية؛ لضمان توافر جميع الخدمات للمواطنين.

وكلف "المحافظ"، بإعادة استغلال أحد الأراضي الفضاء كملاعب وحدائق مفتوحة كمتنفس لأهالي المنطقة، موجهًا بتركيب بلاط إنترلوك خلف المساكن، ومراجعة شبكة الكهرباء والتأكد الكامل من كفاءتها.

وحرص المهندس عادل النجار، على تفقد مقر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان.

واطلع "النجار"، على الخدمات التوعوية والعلاجية المقدمة من الصندوق لأهالى المنطقة، موجهًا بزيادة المجهودات وابتكار وسائل توعوية حديثة لإحداث تأثير إيجابي على الشباب.