شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الدواء: فاتورة استيراد المواد الخام غير الفعالة 100 مليون دولار سنويا والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور بهاء زيدان رئيس هيئة الشراء الموحد، أن توطين صناعة الأدوية يمثل حجر الزاوية فى توفير احتياجات البلاد من الأدوية، مشيرًا إلى أن التوطين يدعم التصدير.

وقال الدكتور بهاء زيدان رئيس هيئة الشراء الموحد خلال فاعليات المؤتمر الصحفى المنعقد الآن بمقر هيئة الدواء، أن التصدير أصبح ضرورة حتمية لمواجهة الأعباء الخاصة بالدولار مضيفا أن هناك تنسيق رفيع المستوى بين هيئتى الشراء والدواء لتوطين صناعات المواد الخام غير الفعالة.

وأوضح الدكتور بهاء زيدان رئيس هيئة الشراء الموحد، أهداف انشاء الهيئتين تتمحور حول توطين الأدوية وقيام هيئة الدواء بالمساعدة في تسجيل هذة الأدوية لتوفيرها في السوق.

وتابع الدكتور على الغمراوى رئيس هيئة الدواء أن الدولة تستورد مواد تعبئة بما يقرب من 100 مليون دولار سنويا وتابع : فى المرحلة الحالية سنعتمد على المصانع المحلية فى المرحلة الأولى واستكمل: يوجد 11 شركة ستساعد الدولة فى توطين المواد غير الفعالة.

ومن جانبة قال الدكتور جمال الليثى رئيس غرفة صناعة الدواء أن توطين صناعة الدواء مشروع آمن قومى وتابع: مصر لديها خبرات كبيرة فى الصناعة وتابع: توطين المواد الخام غير الفعالة مسألة هامة جدا ولابد من التواصل مع الموردين فينا يخص الشراء الموحد.