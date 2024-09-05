حدث ليلًا|بيان بشأن انتحار طالب بالمدينة الجامعية بالقاهرة وقرار عاجل بشأن الانضباط بالمدارس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

شهدت مصر، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، خلال الساعات الثمانية الماضية، مساء الأربعاء.

ويرصد "الخليج 365"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الساعات الماضية من مساء أمس الأربعاء، على النحو التالي:

بيان عاجل لجامعة القاهرة بشأن انتحار طالب بكلية طب بالمدينة الجامعية

نعت جامعة القاهرة الطالب عمر محمد طلبة محمد المقيد بالفرقة الثالثة بكلية الطب البشري، والذي أقدم على التخلص من حياته بالمدينة الجامعية للطلبة بمنطقة بين السريات خلال فترة أدائه امتحانات الدور الثاني.

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تفاصيل خطة "الأوقاف" الدعوية للاحتفال بالمولد النبوي الشريف

أعنلت وزارة الاوقاف، إطلاق أكبر خطة دعوية خلال شهر ربيع الأول تحت عنوان : "خلق عظيم"، ضمن احتفالاتها بالمولد النبوي الشريف، وفي ضوء إظهار الفرح والسرور بمولد الجناب المحمدي (صلى الله عليه وسلم).

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السيسي يعزي خادم الحرمين الشريفين وولي العهد في وفاة الأميرة لطيفة

تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، بخالص التعازي والمواساة لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، ملك المملكة العربية السعودية، وللأمير محمد بن سلمان ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، وللشعب السعودي الشقيق.

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قرار عاجل بشأن الانضباط داخل المدارس

أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرارًا وزاريًا رقم (150) بشأن لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي بمرحلة التعليم ما قبل الجامعي.

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وزير العمل يستجيب لطلب مواطنة من ذوي الهمم بتوفير فرصة عمل لها

قال وزير العمل محمد جبران إن دمج ذوي الهمم في سوق العمل يعد هدفًا من أهداف الدولة، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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توجيهات عاجلة بشأن تقطيع خطوط سير السيرفيس وتعريفة الركوب بالجيزة -صور

شدَّد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، على رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعي، بمواصلة حملات القضاء على مخالفات تقسيم خطوط السير؛ لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

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التعامل بحسم مع أي مخالفات.. تفاصيل اجتماع وزيرَي التنمية المحلية والزراعة والمحافظين

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعاً اليوم الأربعاء، عبر الفيديو كونفرانس، مع جميع المحافظين من مقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من قيادات وزارتَي الزراعة والتنمية المحلية.

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السيسي ونظيره التركي يوقعان بأنقرة عددا من الاتفاقيات - فيديو

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين.

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السيسي: موقف مصر وتركيا موحد بشأن وقف إطلاق النار في غزة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن ما تعيشه منطقتنا وعالمنا اليوم من أزمات وتحديات بالغة توضح أهمية التنسيق والتعاون الوثيق بين مصر وتركيا.

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تم إخلاؤه.. حقيقة انهيار عقار بحدائق القبة وسقوط ضحايا

أكدت محافظة القاهرة، في بيان رسمي لها، منذ قليل، أن ما تم تداوله على المواقع الإخبارية، ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن انهيار عقار بحدائق القبة وسقوط ضحايا، لا أساس له من الصحة.

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إعلان مشترك بشأن الاجتماع الأول لمجلس التعاون رفيع المستوى بين مصر وتركيا

أفاد الإعلان المشترك للاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين مصر وتركيا، بأن عام 2025 سيمثل مئوية إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتركيا.

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شيخ الأزهر يستقبل رئيس مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل التنموي

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الدكتور خالد عبد العزيز، رئيس مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وزير الشباب والرياضية السابق، بحضور الدكتورة سحر نصر، مستشار شيخ الأزهر، المدير التنفيذي لبيت الزكاة والصدقات، واللواء محمد مصطفى، مدير المشروعات ببيت الزكاة والصدقات.

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يباع على أنه حر.. الجيزة: ضبط 7 طن أسمدة ودقيق بلدي مدعم

تابع المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، الحملات التموينية التي نفذتها اليوم مديرية التموين والتجارة الداخلية ومباحث التموين؛ لمداهمة المخازن المخالفة وتمشيط الأسواق.

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مصدر: نتنياهو يروج الأكاذيب للتغطية على فشله في غزة

قال مصدر رفيع المستوى، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يروج الأكاذيب للتغطية على فشله في غزة.

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