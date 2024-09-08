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ننشر مواقيت الصلاة الأحد 8/9/2024 بمحافظات الجمهورية

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغب

الأحد، 08 سبتمبر 2024 12:00 ص

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم ”الخليج 365” مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأحد فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. 

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 5:07  ص
موعد صلاة الظهر 12:53 ص
موعد صلاة العصر 25: 4
موعد صلاة المغرب 7:10 م
موعد صلاة العشاء  8:28

الإسكندرية        
وقت صلاة الفجر 5:10 ص
موعد صلاة الظهر 12:57
موعد صلاة العصر 4:30
موعد صلاة المغرب 7:15 م
موعد صلاة العشاء 8:35 م. 
    
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 5:02
موعد صلاة الظهر 12:49 م
موعد  صلاة العصر 4:21 م
موعد صلاة المغرب 7:07 م
موعد صلاة العشاء 8:25  م.        
 
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:58
وقت صلاة الظهر 12:40
موعد صلاة  العصر 4:11 م
وقت صلاة المغرب 6:57 م
وقت صلاة العشاء 8:13 م.    

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 5:08  ص
موعد صلاة الظهر 12:47 ص
موعد صلاة العصر 15: 4
موعد صلاة المغرب 7:02 م
موعد صلاة العشاء 8:16


 

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