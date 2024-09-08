شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تعلن بدء العام الدراسي الجديد اليوم بالمدارس الدولية والان مع تفاصيل الخبر

يبدأ اليوم الأحد العام الدراسى الجديد 2024,2025، بالمدارس الدولية التى تدرس مناهج ذات طبيعة خاصة والمدارس الدولية الحكومية lPS، ومدارس النيل المصرية الدولية وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أهمية النشيد الوطني وتحية العلم والتزام بالمدارس بتحقيق الانضباط وأيضا الالتزام بلائحة المصروفات الدراسية والزى المدرسى.



وأعلنت مدارس النيل المصرية الدولية عن استعداداتها الكاملة لبدء العام الدراسي الجديد ٢٠٢٤/٢٠٢٥، حيث تشمل تلك الاستعدادات التنسيق مع إدارات المدارس ال 14 المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية. وتشمل فروع المدارس في القاهرة الكبرى (العبور، الياسمين، الشروق، الأندلس، الشيخ زايد، أكتوبر)، إضافة إلى فروع في محافظات بورسعيد، دمياط الجديدة، مدينة السادات، المنيا، أسيوط الجديدة، طيبة بالأقصر، قنا، وأسوان الجديدة.

ويبلغ عدد طلاب مدارس النيل المصرية الدولية هذا العام 10698 طالبًا وطالبة في جميع المراحل التعليمية المختلفة، حيث قامت إدارة المدارس بتدريب 1286معلم ومعلمة، بما فيهم المتعاقدون الجدد البالغ عددهم 270 معلمًا ومعلمة، وذلك لضمان الجاهزية الكاملة في جميع المراحل والتخصصات التعليمية. تمحورت تدريبات المعلمين حول أساليب التدريس الحديثة وآليات التقييم المتقدمة.تساعد الدورات التدريبية المعلمين على تطوير مهاراتهم في الشرح والتدريس، وتحسن من أساليب إيصال المعلومات للطلاب بأكثر من طريقة، مما يزيد من جودة التعليم المقدم وتحسينه بشكل ملحوظ

إلى جانب التدريبات، تم تنفيذ كافة أعمال الصيانة اللازمة للمدارس ورفع كفاءتها بما يتناسب مع احتياجات الطلاب على كافة الأصعدة، سواء كانت تعليمية أو بيئية. تهدف هذه التحسينات إلى توفير بيئة تعليمية مثالية تسهم في تطوير العملية التعليمية وتلبية تطلعات الطلاب وأولياء الأمور.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى 8 سبتمبر الجارى موعد بدء العام الدراسي الجديد بالمدارس الدولية و21 من نفس الشهر بدء العام الدراسي الجديد بالمدارس الرسمية والخاصة للغات والعربى والقوميات.