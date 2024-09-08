شكرا لقرائتكم خبر عن خطة الحكومة تستهدف الارتقاء بالمستوى الصحى والبدنى للشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يهدف برنامج الحكومة، إلى الارتقاء بالمستوى الصحي والنفسي وكذلك البدني للشباب، بما يسهم في تعزيز مشاركتهم في برامج التنمية، لذا وضع البرنامج خطة من أجل دعم الرعاية الصحية والنفسية لفئة الشباب وذلك على النحو التالي:

1.مكافحة الإدمان بأشكاله كافة، وعمل حملات توعوية للشباب للحد من تعرضهم للمخدرات والتدخين، مع تعزيز دور صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.



2.توفير خدمات الرعاية الصحية والنفسية المتكاملة للشباب والنشء، مع تنظيم حملات توعية حول الصحة والسلامة النفسية، وتنظيم الأسرة في مراكز الشباب والأندية.



4.تنظيم برنامج صحي شامل للشباب للمتابعة الصحية ومعالجتهم من الأمراض المزمنة مثل (مرض السكري، وأمراض القلب، والسمنة، مع توفير الدعم النفسي والاجتماعي اللازمين.



5.التوسع في إنشاء مراكز الشباب وتطوير المراكز القائمة.



6.العمل على حشد التمويل من شركاء مصر في مختلف مجالات دعم الصحة النفسية والبدنية للشباب المصري.



7.توفير فرص وخيارات الترفيه للشباب والنشء واستثمار وقت الفراغ، من خلال برامج السفر الداخلي والسياحة الشبابية بالمعسكرات والمدن الشبابية، بالإضافة إلى الألعاب والأنشطة الترفيهية والترويجية.



8. التوسع في تحويل مراكز الشباب إلى مراكز تنمية شبابية وفق المفهوم الشامل والحديث المركز الشباب كمركز لخدمة المجتمع شامل الشباب والأسرة.