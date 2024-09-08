شكرا لقرائتكم خبر عن %83 من القراء يطالبون بتكثيف حملات توعية المواطنين بمخاطر تشغيل الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد تكثيف حملات توعية المواطنين بمخاطر تشغيل الأطفال؟، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات توعية المواطنين بمخاطر تشغيل الأطفال. وأيد 83% من القراء مطالب تكثيف حملات توعية المواطنين بمخاطر تشغيل الأطفال، بينما عارض 17% من القراء مطالب تكثيف حملات توعية المواطنين بمخاطر تشغيل الأطفال.

نتيجة الاستطلاع

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