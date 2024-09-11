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جيش الاحتلال يستهدف موقع إنتاج أسلحة ومقر قيادة عسكرية ومباني تابعة لحزب الله

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القاهرة - سامية سيد - كتب أحمد عبد الرحمن

الثلاثاء، 10 سبتمبر 2024 11:47 م

استهدف جيش الاحتلال موقع إنتاج أسلحة ومقر قيادة عسكرية ومباني تابعة لحزب الله في منطقة جويا جنوبي لبنان، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل لها.

وذكرت مراسلة القناة، أن جيش الاحتلال استهدف مباني عسكرية تابعة لحزب الله في مناطق النبطية والمنصوري وكفر كلا جنوبي لبنان.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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