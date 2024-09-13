شكرا لقرائتكم خبر عن 89% من القراء يطالبون بتوعية المواطنين بعدم التعامل مع شركات السياحة المخالفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف حملات توعية المواطنين بعد التعامل مع شركات السياحة غير المرخصة، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات توعية المواطنين بعد التعامل مع شركات السياحة غير المرخصة.

وأيد 89% من القراء مطالب تكثيف حملات توعية المواطنين بعد التعامل مع شركات السياحة غير المرخصة، بينما عارض 11% من القراء مطالب تكثيف حملات توعية المواطنين بعد التعامل مع شركات السياحة غير المرخصة.