شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Apple Pay تحصل على تكامل Affirm مع iOS 18 والان مع تفاصيل الخبر

تتوفر خدمة Affirm الآن كخيار لمستخدمي iOS 18 المؤهلين في Apple Pay، وهي خدمة تتيح للمستخدمين المعتمدين إجراء عمليات شراء بمدفوعات نصف شهرية أو مدفوعات شهرية، كما أن الخدمة موجودة بالفعل ويتم دمجها الآن في عملية الدفع باستخدام Apple Pay، مما سيجعل المزيد من العملاء يتعرفون عليها.

ووفقا لما ذكره موقع "Phone arena"، قالت نائبة جينيفر بيلي، رئيس أبل لـ Apple Pay وApple Wallet، إن تكامل Affirm في iOS 18 سيسمح بمزيد من المرونة والاختيار للمستخدمين عند إجراء عملية شراء باستخدام Apple Pay.

يمنح تكامل Affirm مع Apple Pay المستخدمين المزيد من الخيارات للدفع بمرور الوقت عند نقطة الشراء ويقدم تجربة آمنة وخاصة للمستخدمين.

وعند تحديث جهاز iPhone الخاص بك إلى iOS 18 أو جهاز iPad إلى iPadOS 18، يمكنك تحديد "بطاقات أخرى وخيارات الدفع لاحقًا" عند الدفع باستخدام Apple Pay.

بعد ذلك، ستتمكن من اختيار Affirm، حيث ستخضع لفحص أهلية سريع لن يؤثر على درجة الائتمان الخاصة بك، وإذا تمت الموافقة عليك، فسترى خطط دفع مخصصة ويمكنك بعد ذلك اختيار الخطة التي تناسبك بشكل أفضل.

بمجرد موافقتك على الشروط، يمكنك الضغط ضغطًا مزدوجًا فوق الزر الجانبي والمصادقة باستخدام Face ID أو Touch ID، تمامًا كما تفعل مع أي بطاقة، لتأكيد عملية الشراء.

إذا كنت مستخدمًا لـ Affirm، فسترى أيضًا خيار تحديد Affirm على Apple Pay عند الدفع، ويتم الاكتتاب في كل معاملة Affirm بشكل فردي.