شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العمل: تدريب خريجى كليات الأداب قسم الجغرافيا على مهنة "مَسّاح عام " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد جبران وزير العمل ،عن تعاون مُرتقب بين الوزارة وإحدى الشركات الوطنية المنفذة للمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وقال في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، أن الاستعدادات جارية لصياغة بروتوكول تعاون بشأن الاستفادة من إمكانيات الوزارة في مجال التدريب المهني، وذلك بتدريب خريجي كليات الأداب قسم الجغرافيا على مهنة مسّاح عام لتلبية احتياجات الشركة من العِمالة الماهرة والمُدربة في هذا المجال .

وأكد الوزير محمد جبران، أن الوزارة تَطرُق كافة الأبواب التي من شأنها ،توفير فُرص عمل لشباب ماهر ومُدرب.