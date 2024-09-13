شكرا لقرائتكم خبر عن الدكتور عمرو قنديل يجرى جولة تفقدية فى محافظة دمياط ويوصى بتوفير كواشف وأجهزة طبية والان مع تفاصيل الخبر

أجرى الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان، جولة تفقدية مُوسعة، بعدد من المنشآت الصحية في محافظة دمياط، وذلك في إطار استكمال المرحلة الثانية من المرور الميداني الموسع وبناء على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بتكثيف المرور على المنشآت ومتابعة الخدمات الصحية، ورصد وعلاج أي قصور في مستوى الخدمات المقدمة للمواطن.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الدكتور عمرو قنديل، استهل جولته التفقدية بالمرور على مركز طب الأسرة بقرية شطا التابعة لإدارة دمياط الصحية، حيث اطمئن على تواجد الفريق الطبي، وتفقد عيادة طب الأسرة وعيادة الأسنان، وأكد أهمية تنشيط التردد من خلال توعية المواطنين بالخدمات الصحية المتاحة كما تفقد جميع الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين من خلال المبادرات الصحية، وأوصى مدير مديرية الشئون الصحية بدمياط، بإعادة تدريب فنيي المعمل لتحسين الأداء والالتزام بإجراءات مكافحة العدوى.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن نائب الوزير توجه إلى مركز طب الأسرة بحي ثان دمياط، حيث تفقد انتظام العمل وميكنة استقبال المواطنين من خلال نظام الكتروني يربط جميع العيادات وغرفة الملفات المميكنة وجميع الخدمات بالمركز، كما تفقد غرفة الطوارئ والمعمل والفحوصات المتوفرة، وأوصى بتوفير كواشف وأجهزة تواكب حجم التردد على المركز.

وتابع أن نائب الوزير قام المرور على عيادات طب الأسرة والأطفال وعيادة الأسنان ومنفذ صرف الألبان الصناعية للأطفال، مع التنبيه بالالتزام بحوكمة منظومة صرف الألبان وضوابط الصرف، كما راجع منظومة التطعيمات، وآلية متابعة الأطفال وانتظام فحص المقبلين على الزواج، ومكتب استخراج الشهادات الصحية للمشتغلين بالأغذية، وأوصي بصرف مكافأة تشجيعية للعاملين في مركز طب الأسرة بحي ثان دمياط.

وأضاف «عبدالغفار» أن الدكتور عمرو قنديل استكمل جولته بزيارة مركز طب الأسرة بالعبيدية التابعة لإدارة فارسكور الصحية، حيث راجع توافر الأدوية والمستلزمات بغرفة الطوارئ، ومدى الالتزام بإجراءات مكافحة العدوى، كما تفقد عيادة طب الأسرة، وغرفة ملفات طب الأسرة، حيث أكد ضرورة استكمال جميع الملفات وكتابة التشخيص بالطريقة الصحيحة، كما راجع توافر الأدوية بالصيدلية، وزار عيادة الأسنان، وأوصى بسرعة إصلاح عطل بكرسي الأسنان وخلال زيارة عيادة الأطفال، أكد على أهمية الالتزام بمتابعة مؤشرات نمو الأطفال، وكذلك متابعة الحوامل، وسرعة الإجراءات الطبية اللازمة.

وقال «عبدالغفار» إن نائب الوزير، توجه إلى مركز طب الأسرة بقرية البساتين التابعة لإدارة كفر البطيخ، حيث تفقد عيادات الوحدة وغرفة الطوارئ، وأكد على توفير جميع المستلزمات والأدوية الضرورية، كما راجع خدمات المبادرات الصحية، ولاحظ بعض القصور في متابعة الحالات، وأوصى بضرورة التدقيق في تسجيل الفحوصات، ومتابعة المرضى، ثم تفقد معمل الوحدة، وأوصى مدير الإدارة الصحية بضرورة إعادة تدريب العاملين على الفحوصات المعملية.

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن نائب الوزير اختتم الزيارة باجتماع مسائي مع مديري المستشفيات ومديري الإدارات الصحية، بحضور الدكتور محمد بدران مدير مديرية الشئون الصحية بدمياط، والدكتور راضي حماد رئيس قطاع الطب الوقائي، ورؤساء الإدارات المركزية، ومديري العموم، حيث تم الخروج بعدد من التوصيات الهامة، ومنها متابعة الصيانة لمحطات معالجة مياه وحدات الغسيل الكلوي، وضرورة الالتزام بإجراءات اكتشاف وترصد الأمراض المعدية، والالتزام بإجراءات مكافحة العدوى وتفعيل مبادرة «رعاية» في وحدات رعاية الأطفال المبتسرين، مع التوصية بمكافأة تشجيعية لفريق مكافحة العدوى بالمديرية، وسرعة تشغيل أحد أجهزة المعمل المشترك خلال أسبوع من تاريخ الزيارة، والذي تم استلامه منذ ستة أشهر على أن يتم التشغيل بمساعدة فريق المعامل المركزية ومدير المعمل المشترك وتوفير جميع الكواشف والمستلزمات الخاصة بالفحوصات المعملية.

ولفت «عبدالغفار» إلى أن توصيات نائب الوزير خلال الاجتماع تضمنت، الالتزام بإجراءات مكافحة العدوى، وسرعة متابعة المخالطين لحالات الأمراض المعدية، وتدريب جميع العاملين بإدارات المتوطنة، وسرعة تلافي السلبيات بوحدات الرعاية الأساسية، ضمن المرحلة الأولى للتطوير على مستوى المحافظة بتقييم لا يقل عن 90% قبل نهاية شهر أكتوبر، وتكثيف الدور الإشرافي في متابعات الأمومة والطفولة وحوكمة صرف الألبان الصناعية، وصرف مكافأة تشجيعية لفرق الطب الوقائي بالمديرية، ومكافأة لمسئول الأمراض المتوطنة بإدارة فارسكور، لتميزه في أداء العمل، ومجازاة مسئولي الأمراض المتوطنة بإدارة كفر البطيخ، ونقل رئيس تفتيش مكافحة القواقع بإدارة الزرقا، إلى خارج الإدارة لضعف الإشراف، مختتما الاجتماع بتوجيه الشكر لمدير المديرية والفريق المعاون له على تحسن الأداء مع التأكيد على تنفيذ توصيات الزيارة.