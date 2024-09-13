شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تحتفل بتخريج دفعة جديدة من كلية الطب البيطرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، في احتفالية تخريج دفعة جديدة من كلية الطب البيطري، بحضور الدكتور أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمود السعيد نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة إيمان بكر عميدة الكلية، والوكلاء، ورؤساء الأقسام العلمية، وأعضاء هيئة التدريس، والطلاب وأسرهم.

وبدأت مراسم الاحتفال بالتقاط صورة جماعية للخريجين مع رئيس الجامعة والنواب، وعميدة الكلية والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس، ثم السلام الجمهوري وتلاوة آيات من القرآن الكريم، تلتها كلمة أوائل الخريجين، ثم كلمة عميدة الكلية، واختُتمت بكلمة نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

وفي كلمته أمام الخريجين وأولياء الأمور، هنأ الدكتور أحمد رجب الطلاب على نجاحهم، مؤكدًا أن هذا اليوم يمثل بداية مرحلة جديدة من العطاء والتميز في مسيرتهم العلمية والمهنية. وأوصاهم بالفخر بانتمائهم لكلية الطب البيطري، التي تُعد جزءًا مهمًا من كليات جامعة القاهرة، والفخر أيضًا بانتمائهم لجامعة القاهرة، تلك الجامعة الأم التي تحتل دائمًا مراكز متقدمة في مختلف التصنيفات الدولية، إضافة إلى الفخر بانتمائهم لمصر، الدولة العريقة ذات الحضارة التي تمتد لأكثر من عشرة آلاف عام.

من جانبها، أعربت عميدة كلية الطب البيطري عن فخرها بخريجي الكلية، مؤكدةً أن الكلية تعمل على إعداد جيل من الأطباء البيطريين المتميزين القادرين على خدمة المجتمع. وأشارت إلى أن اليوم هو يوم حصاد الجهود الكبيرة التي بذلها الطلاب طوال سنوات دراستهم في الجامعة، وأنه بداية مرحلة جديدة لدخولهم سوق العمل الذي يتطلب تطويرًا مستمرًا ومواكبة كل جديد.

وفي ختام الحفل، تم توزيع شهادات التخرج على الطلاب وسط أجواء احتفالية.

تخريج دفعة جديدة من كلية الطب البيطري

حفل تخريج دفعة جديدة من كلية الطب البيطري

صورة تذكارية خلال تخريج دفعة جديدة من كلية الطب البيطري