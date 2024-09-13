شكرا لقرائتكم خبر عن نمو التبادل التجارى بين مصر وألمانيا بالنصف الأول إلى 2.5 مليار دولار.. إنفو والان مع تفاصيل الخبر

رصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تطور حجم التبادل التجارى بين مصر وألمانيا خلال النصف الأول من العام الجاري 2024، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2023.

وتشير بيانات الجهاز بالإنفو جراف إلى أن التبادل التجاري بين مصر وألمانيا سجل نحو 2.5 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، ارتفاعا من 2.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 بنسبة ارتفاع بلغت 4.2 %.

وارتفعت قيمة الصادرات المصرية إلى ألمانيا لتصل إلى 463 مليون دولار بالنصف الأول من عام 2024، مقابل 417 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 بنسبة زيادة بلغت 11%، بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من ألمانيا 2 مليار دولار بالنصف الأول من العام الجاري، مقابل 1.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 بنسبة ارتفاع بلغت 5.3 %.





ولعبت بعض السلع دورا في زيادة صادرات مصر إلى ألمانيا خلال الفترة المذكورة وعلى رأسها الخضر والفواكه بقيمة 93 مليون دولار، يليها آلات وأجهزة كهربائية وألية وأجزاؤها بقيمة 68 مليون دولار، ثم الملابس الجاهزة بقيمة 65 مليون دولار، ووقود وزيوت معدنية بقيمة 50 مليون دولار، وأخيرا حبوب واثمار زيتية بقيمة 25 مليون دولار .

وفى المقابل كانت أهم المجموعات السلعية المستوردة جاءت الآلات والأجهزة الكهربائية وألية وأجزاؤها بقيمة 628 مليون دولار، ثم السيارات والجرارات بقيمة 464 مليون دولار، ومنتجات الصيدلة بقيمة 206 مليون دولار، ولدائن ومصنوعاتها بقيمة 111 مليون دولار، وأخيرا منتجات كيماوية متنوعة بقيمة 61 مليون دولار .