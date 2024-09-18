"المونيتور": إسرائيل نفذت الهجوم بعد جمع معلومات أن اثنين من حزب الله اكتشفا اختراق أجهزة "بيجر"

افاد موقع "المونيتور" عن مصادر استخباراتية، بأن "إسرائيل نفذت الهجوم بعد جمع معلومات أن اثنين من حزب الله اكتشفا اختراق الأجهزة"، مشيرا الى أن "آلاف الأجهزة التي حصل عليها حزب الله فخختها إسرائيل قبل تسليمها للحزب".
واشار الى ان "الخطة الأصلية كانت تفجير الأجهزة إذا اندلعت حرب شاملة لتحقيق تفوق استراتيجي"، لافتا الى أن "عملية تفجير أجهزة الاستدعاء "بيجر"في لبنان ظلت سرية حتى عن الولايات المتحدة".
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