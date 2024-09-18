"غولد أبولو": الأجهزة التي انفجرت بلبنان صنعتها شركة في أوروبا لها حق استخدام علامتنا التجارية

افادت وكالة "رويترز"، عن مؤسس شركة "غولد أبولو"، بأن "الأجهزة التي انفجرت بلبنان صنعتها شركة في أوروبا لها حق استخدام علامتنا التجارية".

واشارت الوكالة الى أن "الشرطة التايوانية وصلت إلى مقر شركة غولد أبولو".

وفي وقت سابق، اشارت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن مسؤولين مطلعين من بينهم اميركيون، الى ان "اسرائيل اخفت مواد متفجرة داخل دفعة جديدة من اجهزة النداء المصنوعة في تايوان تم استيرادها الى لبنان".

وذكرت "نيويورك تايمز" نقلا عن مسؤولين مطلعين من بينهم اميركيون، بانه "تم اخفاء الشحنات المتفجرة التي لم يتجاوز وزنها اونصة واحدة الى اثنتين بجوار البطارية في كل جهاز للنداء، كما تم تضمينها مفاتيح يمكن تفعيلها من اجل التفجير عن بعد".