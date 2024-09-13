شكرا لقرائتكم خبر عن "القاهرة الإخبارية": حزب الله ينفذ عملية نوعية كبرى بمواقع عسكرية إسرائيلية والان مع تفاصيل الخبر

قال أحمد سنجاب، مراسل «القاهرة الإخبارية» من جنوب لبنان، إن صحيفة النهار اللبنانية نشرت اليوم أن حزب الله طلب عددا من سكان البلدات الحدودية في الجنوب اللبناني لإخلاء منازلهم، وترك هذه البلدات بعدما توسع جيش الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه عليها خلال الأيام القلية الماضية.

وأضاف «سنجاب»، خلال رسالة على الهواء، أن هناك عمليات نزوح المواطنين من بعض بلدات الصف الثاني للحدود الجنوبية، نتيجة أكثر من 50 غارة جوية على البلدات الجنوبية في الأيام الثلاثة الماضية.

وأكد استمرار العمليات العسكرية المتبادلة بين حزب الله وجيش الاحتلال، حيث أعلن حزب الله استهداف موقعا عسكريا بالقرب من الحدود الجنوبية في ثاني عملياته اليوم، حيث كانت الأولى عملية نوعية كبرى تجاه أحد المواقع الإسرائيلية في عمق المناطق التي يسيطر عليها جيش الاحتلال.

ولفت مراسل القاهرة الإخبارية إلى أن هذه العمليات التي نفذها حزب الله تأتي في إطار الرد على الاعتداءات الإسرائيلية التي طالت بلدة خلفية للجنوب اللبناني تحديدا عمليات الاغتيال التي أسفرت عن مقتل 3 أشخاص منهم طفل في الثانية من عمره في منطقة بعمق الجنوب اللبناني.