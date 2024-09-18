الامارات | هل يحق للزوج استرداد مركبة سجلها باسم زوجته ؟

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ورد سؤال من قارئ يقول فيه:

اشتريت سيارة ، وقمت بتسجيلها باسم زوجتي، لتراكم المخالفات المرورية علي، وفي قت لاحق، طلبت مني الطلاق وطلبت منها رد السيارة، لكنها رفضت، فماذا أفعل لاسترداد المركبة ؟ علما أن معي ما يثبت أنني من قمت بدفع كامل قيمتها

الإجابة

يجيب المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف:

ما جرى عليه العمل، أن ما يقدمه الزوج لزوجته خلال فترة الزواج هو هبة لا يجوز الرجوع فيها طالما تم القبول والتسليم، وبتسجيل السيارة باسم الزوجة تصبح هي المالكة بشكل رسمي.

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