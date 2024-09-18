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الامارات | هل يحق للزوج استرداد مركبة سجلها باسم زوجته ؟

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أحمد عابد – أبوظبي : 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن هل يحق للزوج استرداد مركبة سجلها باسم زوجته ؟ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ورد سؤال من قارئ يقول فيه: 

اشتريت سيارة ، وقمت بتسجيلها باسم زوجتي، لتراكم المخالفات المرورية علي، وفي قت لاحق، طلبت مني الطلاق وطلبت منها رد السيارة، لكنها رفضت، فماذا أفعل لاسترداد المركبة ؟ علما أن معي ما يثبت أنني من قمت بدفع كامل قيمتها 

 

الإجابة 

يجيب المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف:

ما جرى عليه العمل، أن ما يقدمه الزوج لزوجته خلال فترة الزواج هو هبة لا يجوز الرجوع فيها طالما تم القبول والتسليم، وبتسجيل السيارة باسم الزوجة تصبح هي المالكة بشكل رسمي.

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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