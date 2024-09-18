سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 18-9-2024 في البنوك المصرية

الشارقة - اميمة ياسر -

نشر موقع "الأسبوع" سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء، الموافق 18-9-2024، في البنوك المصرية.

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري عند مستوى 48.35 جنيه للشراء و48.49 جنيه للبيع.

أما بالنسبة لسعره في البنك الأهلي المصري، فبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري نحو 48.36 جنيه للشراء، و48.46 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر عند مستوى 48.36 جنيه للشراء، و48.46 جنيه للبيع.

فيما بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية عند مستوى 48.37 جنيه للشراء، و48.47 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي إلى 48.36 جنيه للشراء، و48.46 جنيه للبيع.

كما سجل سعر صرف الدولار في بنك قناة السويس نحو 48.37 جنيه للشراء، و48.47 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد نحو 48.35 جنيه للشراء، و48.45 جنيه للبيع.