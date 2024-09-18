"غولد أبولو" اكدت أن أجهزة الاتصال التي انفجرت بأيدي عناصر من حزب الله من صنع شريكها المجري

أعلنت شركة "غولد أبولو التايوانية"، أن "أجهزة الاتصال التي انفجرت بشكل متزامن بأيدي عناصر من حزب الله وأودت بتسعة أشخاص على الأقل، من صنع شريكها المجري".

واشارت الشركة في بيان الى أن "غولد أبولو تقيم شراكة طويلة الأمد مع شركة بي إيه سي ومقرها في بودابست لاستخدام علامتها التجارية"، مضيفة أن "الطراز المذكور في تقارير إعلامية تصنّعه وتبيعه بي إيه سي"، وذلك بعد تقرير في نيويورك تايمز أفاد بأن تلك الأجهزة جاءت من الشركة التايوانية.