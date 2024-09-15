شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الأهلى يُنذر أفريقيا بثلاثية أمام جورماهيا فى بداية رحلة الدفاع عن اللقب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر ”الخليج 365” خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها، الأهلي يُنذر أفريقيا بثلاثية أمام جورماهيا فى بداية رحلة الدفاع عن اللقب.

الأهلي يُنذر أفريقيا بثلاثية أمام جورماهيا فى بداية رحلة الدفاع عن اللقب

وجه فريق الكرة بالنادي الأهلي إنذاراً شديد اللهجة لجميع فرق أفريقيا بعدما حقق فوزاً كبيراً على جورماهيا الكيني بثلاثية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما عصر اليوم، الأحد، بملعب ملعب نيايو الوطني بالعاصمة الكينية نيروني في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا التي يحمل المارد الأحمر لقبها آخر نسختين.

العاهل الأردني يكلف جعفر حسان بتشكيل حكومة جديدة خلفا للخصاونة

كلف العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الأحد، الدكتور جعفر حسان بتشكيل حكومة جديدة؛ خلفا لحكومة الدكتور بشر الخصاونة، التي قبل الملك استقالتها.

نائب أمير الرياض يستقبل رئيس الوزراء فور وصوله عاصمة المملكة السعودية

وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، مطار الملك خالد الدولي، بالعاصمة السعودية، الرياض، حيث استقبله بالقاعة الملكية الرئيسية، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، نائب أمير الرياض، والسفير أحمد فاروق، سفير مصر لدى الرياض.

صحيفة بريطانية: الملك تشارلز يتصل سرا بحفيديه ويهنئ هاري بعيد ميلاده الليلة

يبدو أن الملك تشارلز ملك بريطانيا، على اتصال مع أحفاده آرتشي وليليبت وسط تقارير تفيد بأن الملك يائس من مقابلتهم، فيما من المقرر أن يتواصل الملك تشارلز مع الأمير هاري، في عيد ميلاده الأربعين، اليوم الأحد.

برفقة أطفالهما.. بن أفليك وجينيفر لوبيز يلتقيان للمرة الأولى منذ انفصالهما

عقد بن أفليك وجينيفر لوبيز أول لقاء رسمي لهما منذ طلاقهما، وذلك برفقة أطفالهما من زيجات سابقة، حيث تناول الثنائي الغداء في فندق بيفرلي هيلز، وانضم إليهما اثنان من أطفاله الثلاثة مع زوجته السابقة جينيفر جارنر، هما، صامويل، 12 عامًا، وسيرافينا، 15 عامًا، وتوأم جينيفر لوبيز، البالغان من العمر 16 عامًا، ماكس وإيمي، التي تتقاسمها مع زوجها السابق مارك أنتوني.

جوميز وجهاز الزمالك يحضرون مباراة الأهلى من أجل عيون السوبر الأفريقى

يتواجد البرتغالى جوزيه جوميز، المدير الفنى لنادى الزمالك، وجهازه المعاون، فى ملعب نيايو الوطني، لمراقبة فريق الأهلى الذى يواجه جورماهيا الكينى حالياً بدوري أبطال أفريقيا، وذلك من أجل مباراة القمة المرتقبة بين قطبى الكرة المصرية فى السوبر الأفريقى، والمقرر لها 27 سبتمبر الجاري بالمملكة العربية السعودية.

الكينج محمد منير: الحمد لله صحتي بخير.. وانتظروا أغنية الذوق العالي

أكد الكينج محمد منير في تصريحات لـ ”الخليج 365”، أنه حاليا يتمتع بصحة جيدة ويعيش في فترة نقاهة بعد عدد من الفحوصات التي أجراها خلال الفترة الماضية، وينتظر أغنية الذوق العالى الذى يتعاون فيها كدويتو مع النجم تامر حسنى.

عمرو الفقي يتحدث عن تجربة "الشركة المتحدة" بصناعة الإعلام خلال مؤتمر ibc..فيديو

عرضت قناة إكسترا نيوز، صور وفيديو من جلسة عمرو الفقي الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والمدير التنفيذي لمنصة "واتش ات"WATCH IT، الدكتورة نشوى جاد، وذلك أثناء تواجدهما ضمن فاعليات مؤتمر "ibc" الذى يعد أأكبر وأهم منصة للإعلام والتكنولوجيا في العالم، وذلك أثناء انعقاده في العاصمة الهولندية "أمستردام".

إعلام إسرائيلى: إطلاق 60 صاروخا من لبنان نحو المناطق الشمالية منذ صباح اليوم

أفادت وسائل إعلام إسرائيلي بأن 60 صاروخا أطلقت من جنوب لبنان نحو المناطق الشمالية منذ صباح اليوم، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.

تعرف على تشكيل لجان التحقيق فى واقعة تصادم قطارين بمدينة الزقازيق

شكلت النيابة العامة لجنتين للتحقيق في واقعة تصادم قطارين بمدينة الزقازيق، وتتكون اللجنة الأولى

القبض على المتهمين بتخويف طفل بـ"كلب" فى منطقة أوسيم

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله عبر موقع تواصل الاجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام 3 أشخاص بترهيب طفل بكلب، مما تسبب فى عقره وإحداث إصابته.

الصحة: تحسن 44 مصابا بحادث قطارى الزقازيق وخروجهم من المستشفيات

أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحث باسم وزارة الصحة والسكان، خروج 44 حالة من مصابي حادث تصادم قطاري الزقازيق من المستشفيات بعد تحسن حالتهم الصحية، مشيرًا إلى أنه ما زال 8 حالات يتلقون الرعاية الصحية في المستشفيات، وإجمالي عدد الوفيات 4 حالات.

الزمالك مهدد بإيقاف القيد مجدداً خلال 19 يوماً

يواجه نادى الزمالك شبح إيقاف القيد مجددا خلال 19 يوماً من تاريح اليوم الأحد حال عدم تسديده 172 ألف دولار للغانى بنجامين أشيمبونج لاعب الفريق الكروى السابق فى موعد أقصاه 4 أكتوبر المقبل، وذلك منعاً لصدور قرار جديد من الاتحاد الدولى لكرة القيد "فيفا" بإيقاف قيد النادى الأبيض مرة أخرى.

14 مباراة جمعت الأهلى مع الأندية الكينية قبل مواجهة جورماهيا.. إنفوجراف

يبدأ فريق الأهلى ضربة البداية في دوري أبطال أفريقيا أمام جورماهيا الكيني في الثالثة عصر اليوم، الأحد، على ملعب نيايو الوطني.

وزارة التعليم: مادة العلوم لأولى ثانوى تضم معارف متكاملة لا أبوابا منفصلة

صرح شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بأن الوزارة أكدت من قبل أن مادة العلوم المتكاملة لا تضم أبوابا منفصلة لمواد الفيزياء والكيمياء والأحياء، ولكن يضم كل درس بالمنهج مجموعة من المعارف المتكاملة التي تتضمن بداخلها العلوم المختلفة، موضحا أنه يأتي هذا المنهج استجابة للحاجة المتزايدة إلى تعليم الطلاب كيف يعمل العالم من حولهم بشكل متكامل وشامل حيث يركز على ربط مختلف فروع العلوم الفيزياء، الكيمياء، علوم الحياة، وعلوم الأرض والفضاء، ليتمكن الطلاب من رؤية الصورة الكاملة للعالم وإدراك أن الظواهر الطبيعية والتكنولوجية ليست منفصلة عن بعضها، بل هي مترابطة ومتشابكة بطرق معقدة.

رابيد بوخاريست يتحدى الزمالك: نتخذ الإجراءات القانونية لإشراك بوبيندزا

أعرب فيوريل مولدوفا، رئيس نادي رابيد بوخاريست الروماني، عن رضاه التام بالصفقات التي أبرمها النادي، وعلى رأسها الجابوني آرون بوبيندزا مهاجم سينسيناتي الأمريكي بعد ضمه فى صفقة انتقال حر الصيف الجاري.

مسؤول فى آبل: جميع طرازات آيفون 16 الأربعة ستأتى مع ذاكرة "RAM" بسعة 8 جيجابايت

أكدت شركة أبل أن جميع الطرز الأربعة من آيفون 16 القادم ستأتي مزودة بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجابايت، ويمثل هذا ترقية كبيرة، حيث كانت تحتوي طرازات ايفون السابق على 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، والسبب الرئيسي وراء هذه الزيادة في ذاكرة الوصول العشوائي هو Apple Intelligence، وهي مجموعة ميزات الذكاء الاصطناعي التي تقدمها الشركة.

ليفربول يواصل عادة السقوط أمام الصغار فى الدوري الإنجليزي .. فيديو

واصل فريق ليفربول ، المحترف ضمن صفوفه الدولى المصري محمد صلاح ، سقوطه أمام الفرق الصغيرة فى منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما تلقى هزيمة مفاجئة أمام نوتينجهام فورست بنتيجة 1-0 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس، السبت، على ملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي "بريميرليج" للموسم الحالي 2024-25.

حلوى المولد للصغير والكبير.. 6 فوائد صحية لتناول الحمصية

الحمصية أحد أهم مكونات علبة حلاوة المولد المميزة، يفضلها البعض، ولا يعى بعض الآخر مدى فوائدها الصحية طالما تستهلكها بتوازن ودون إفراط.

رئيس الوزراء يهنئ الشعب المصرى بمناسبة المولد النبوى الشريف

هنأ الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، الشعب المصري وشعوب الأمتين العربية والإسلامية بمناسبة المولد النبوى الشريف، داعيا الله أن يعيده على شعب مصر العظيم بالخير واليُمن والبركات.

وزارة الصحة تكشف 4 نصائح هامة قبل تناول حلوى المولد .. تفاصيل

كشفت وزارة الصحة والسكان عن مجموعة من النصائح الهامة قبل تناول حلوى المولد النبوى

غياب 10 لاعبين عن الأهلى أمام جورماهيا الكينى اليوم.. أبرزهم داري والساعي

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الثالثة عصر اليوم، الأحد، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الأهلى مع جورماهيا الكيني على ملعب نيايو الوطني فى ضربة البداية في دوري أبطال أفريقيا.

الحكومة الأردنية تقدم استقالتها إلى الملك عبد الله الثاني

قدمت الحكومة الأردنية، اليوم الأحد، استقالتها إلى الملك عبد الله الثاني بعد إنجاز استحقاق انتخابات مجلس النواب العشرين، وفقا لما أوردته قناة المملكة الأردنية الرسمية بشريط عاجل.

ماذا تعرف عن فريق جورماهيا الكينى قبل مواجهة الأهلى فى دوري الأبطال اليوم؟

يبدأ الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر مشواره فى رحلة الدفاع عن لقبه كبطل لـ دوري أبطال أفريقيا بمواجهة جورماهيا الكينى في الثالثة عصر اليوم، الأحد، على ملعب نيايو الوطني ضمن منافسات دور الـ"32" للبطولة.

رابط تحميل كتاب الفلسفة والمنطق لأولى ثانوى للعام الدراسى 2025

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، رابط تحميل كتاب مادة الفلسفة والمنطق للصف الأول الثانوى العام للعام الدراسى الجديد 2024/2025، حيث يمكن للطالب التعرف على المنهج الدراسى وتحميل الكتاب

معهد التغذية يكشف السعرات الحرارية فى حلوى المولد.. تفاصيل

أكد المعهد القومى للتغذية ضرورة الاعتدال فى تناول حلاوة المولد النبوى خاصة مرضى السكرى، مؤكدة أهمية ممارسة الرياضة كالمشى لحرق بعض السعرات الحرارية المكتسبة من تناول الحلوى .

قرينة رئيس الجمهورية تهنئ شعب مصر والأمتين العربية والإسلامية بالمولد النبوى

أعربت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية عن تهنئتها للشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.