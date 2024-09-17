إنقاذ أم وطفلها من الموت داخل أسانسير بالعجوزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أنقذ رجال الدفاع المدني سيدة وطفلها من الموت داخل مصعد عقار بالعجوزة وسط الجيزة، مساء الثلاثاء.

تلقى مأمور قسم العجوزة بمديرية أمن الجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بورود استغاثة بوجود محتجزين داخل أسانسير عقار بشارع المشتل.

اللواء محمد العادلي مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة دفع بفريق إنقاذ بري بالتنسيق مع نائبه لقطاع إطفاء وإنقاذ الشمال ومأمور القسم.

تبين بالفحص إصابة ربة منزل أربعينية وطفلها 5 سنوات داخل مصعد العقار رقم 64، وأمكن إناذهما ونقلهما إلى مستشفى إمبابة العام للعلاج.