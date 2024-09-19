"حزب الله" نعى 10 من عناصره ليصل عددهم إلى 20 منذ الأمس

أعلن "حزب الله"، في بيانات عدّة بعد العدوان الإسرائيلي على لبنان عبر تفجير أجهزة الاتصال اللاسلكية، أنّ "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد جواد ياسر ابو خليل "جهاد" مواليد عام 2005 من بلدة كوثرية الرز في جنوب لبنان، الشهيد المجاهد محمد حسن كوراني "ساجد" مواليد عام 1982 من بلدة ياطر في جنوب لبنان، الشهيد المجاهد علي أحمد حيدر "حسن" مواليد عام 1986 من بلدة كفردان في البقاع، الشهيد المجاهد محمد علي علامة "علي الرضا" مواليد عام 1983 من بلدة عدلون في جنوب لبنان، الشهيد المجاهد علي حسين حمود "ساجد" مواليد عام 1991 من بلدة تولين في جنوب لبنان، الذين ارتقوا شهداء على طريق القدس".

وفي بيانات لاحقة، أعلن الحزب أنّ "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد عباس حسن سيف الدين "أبو ياسر" مواليد عام 1987 من بلدة حلبتا في البقاع، الشهيد المجاهد حسن عادل جابر "أبو علي سراج" مواليد عام 1970 من بلدة بني حيان في جنوب لبنان، الشهيد المجاهد سليم عباس شحادي "سيف علي" مواليد عام 1974 من بلدة معروب في جنوب لبنان، و الشهيد المجاهد أحمد علي حسن "ملاك" مواليد عام 1998 من بلدة عيترون في جنوب لبنان وسكان منطقة حي ماضي في الضاحية الجنوبية لبيروت، الشهيد المجاهد علي محمد سليمان سمحات "كاظم" مواليد عام 1994 من بلدة عيناثا في جنوب لبنان، والذين ارتقوا شهداء على طريق القدس".

وأمس، نعى "حزب الله" 10 من عناصره بعد انفجار أجهزة الاتصالات اللاسلكية.