دراسة توضح علاقة القهوة بأمراض القلب والسكري

يفضل الكثيرين تناول القهوة بصفة دائمة أيما في الصباج الباكر أو اثناء ساعات العمل وهذا الأمر اصبح مفيدًا للقلب وللمرض السكري. كشفت دراسة علمية حديثة أن تناول 3 أكواب من القهوة يومياً قد يخفض خطر الإصابة بـ أمراض القلب والسكري.

وبحسب شبكة “سي إن إن” الأميركية، فقد نظر الباحثون في البيانات الصحية الخاصة بنحو 180 ألف شخص تتراوح أعمارهم بين 40 و69 عاماً، والمسجلة في البنك الحيوي “بيوبانك”، وهي قاعدة بيانات بحثية تتضمن المعلومات الوراثية والصحية لما يزيد على نصف مليون بريطاني.

لم يكن لدى المشاركين أمراض قلبية أو أيضية في البداية.

وتضمنت المعلومات التي جمعها الباحثون استهلاك المشاركين للكافيين من خلال القهوة أو الشاي الأسود أو الأخضر، والأمراض القلبية والأيضية التي أصيبوا بها.

ووجد الفريق أن مستهلكي الكافيين المعتدلين، أي أولئك الذين يتناولون 3 أكواب من القهوة أو الشاي يومياً، لديهم خطر أقل بنسبة 48.1 في المائة للإصابة بالأمراض القلبية والأيضية، مثل مرض القلب التاجي والسكتة الدماغية ومرض السكري من النوع الثاني، مقارنة بالأشخاص الذين لم يشربوا القهوة أو الشاي أو شربوا أقل من كوب واحد.

وقال المؤلف الرئيسي للدراسة، الدكتور تشاوفو كي، الأستاذ في علم الأوبئة والإحصاء الحيوي في جامعة سوتشو في الصين: «تؤكد نتائجنا أن استهلاك القهوة والكافيين يلعب دوراً وقائياً مهماً في الحماية من المشكلات القلبية الأيضية».

ومن جهته، قال الدكتور غريغوري ماركوس، رئيس قسم أمراض القلب المساعد للأبحاث وأستاذ الطب في جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو، الذي لم يشارك في الدراسة، إن هذه النتائج مهمة ويجب أخذها في الاعتبار نظراً لحجم العينة الكبير.

وأضاف: «تضيف هذه الملاحظات إلى مجموعة متزايدة من الأدلة على أن الكافيين قد يعزز صحة القلب والأوعية الدموية».

إلا أن فريق الدراسة أقر بأنه لم ينظر إلى تأثير الكافيين الموجود في المشروبات الغازية أو مشروبات الطاقة على الصحة، مشيرين إلى ضرورة إجراء دراسات أوسع للتوصل إلى هذا الأمر.

وسبق أن حذرت الدراسات السابقة من تأثيرات مشروبات الطاقة الضارة على القلب، مشيرة إلى أن هذه المشروبات تحتوي على مستويات عالية من الكافيين (تحتوي العبوة الواحدة على كافيين يعادل 4 أكواب من القهوة تقريباً) و113 غراماً من السكر.

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