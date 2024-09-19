حسام حبيب يعلن عودته للساحة الفنية

أعلن الفنان حسام حبيب عبر صفحته الشخصية موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، عن عودته لتقديم الأغاني مجددًا بعد غياب طويل.

و نشر حسام حبيب عدد من مقاطع الفيديو لأغانيه المميزة، علي صفحته الشخصية عير خاصية "استوري"، وحرص على الرد على أسئلة الجمهور ومنها: «مفتقدينك جدا، عايزينك ترجع»، ليرد المطرب: «أوعدكم قريب أوي هتزهقوا مني».

أزمة حسام حبيب مع شيرين عبد الوهاب

وفي وقت سابق، قررت النيابة العامة إخلاء سبيل الفنان حسام حبيب من سرايا النيابة بضمان مالي 5 آلاف جنيه في البلاغ المقدم ضده من الفنانة شيرين عبدالوهاب لاتهامه بالتعدي عليها وضربها.

وقررت النيابة العامة استدعاء الفنانة شيرين عبدالوهاب لسماع أقوالها في البلاغ المقدم منها ضد طليقها حسام حبيب وللرد على الاتهامات الموجهة منه ضدها.

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