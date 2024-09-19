نانسي عجرم تعلق على انفجارات لبنان التي أسفرت عن سقوط الكثير من الضحايا

أعربت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، عن حزنها الشديد للانفجارات التي وقعت بـ لبنان، وأسفرت عن سقوط الكثير من الضحايا والمصابين.ونشرت نانسي عجرم، عبر حسابها بموقع التغريدات القصيرة إكس: «الحزن بقلبنا كبير والوجع عم بيزيد بس صلاة وحدة عند الكل، يا رب ترحم الشهداء وتشفي الجرحى وتصون وطنّا لبنان ضد الأعداء».

نانسي عجرم

آخر أعمال نانسي عجرم

الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة نانسي عجرم، أغنية من نظرة، الذي طرحتها خلال الفترة الماضية، عبر قناتها على موقع الفيديوهات يوتيوب، وحققت نجاحا كبيرا.

أغنية من نظرة، من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، ومن توزيع طارق مدكور، وإخراج سمير سرياني.

وجاءت كلمات أغنية من نظرة كالآتي: «صدقني من نظرة من نظرة من نظرة هالقَلب، عم يرقص عالدقة وكل دقة بيسمعها بالقِلب، عمري من دونك من دونك من دونك شو صعب، حواسي الخمسة ستة صارو معك يا حب، أنت إلي دوا دوا، شفتك قلبي هوى هوى، معك أنت قلبي ارتوى، أنت غرامي ».

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