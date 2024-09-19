سموتريتش يطالب بدعوة ضباط آخرين لاجتماعات المجلس المصغر وعدم الاكتفاء برئيس الأركان

أفادت "إسرائيل اليوم" بأن "وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش طالب رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو بدعوة ضباط آخرين لاجتماعات المجلس المصغر وعدم الاكتفاء برئيس الأركان". وأوضحت أن "طلب سموتريتش جاء في ظل أنباء عن وجود آراء مختلفة في الجيش بشأن التصعيد على الجبهة الشمالية".

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