القصيفي تلقى برقية تضامن من الأمين العام للإتحاد الدولي للصحافيين

اشارت نقابة محرري الصحافة اللبنانية، الى أن "نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي تلقى برقية من الأمين العام للإتحاد الدولي للصحافيين أنتوني بيلانجي يعرب فيها عن تضامن الإتحاد العميق مع الصحافيين اللبنايين وعائلاتهم ومع الشعب اللبناني في هذه الظروف العصيبة، بعد الإعتداءات التي تعرض لها اللبنانيون في اليومين الأخيرين. وعبّر بيلانجي عن أمله صادقًا ألا يؤدي هذا العدوان الجديد على الاراضي اللبنانية الى إشعال النار في لبنان".
وقد شكر القصيفي باسم النقابة وباسمه، "بيلانجي على عاطفته تجاه لبنان واللبنانيين وعلى اهتمام الاتحاد الدولي للصحافيين بأوضاع لبنان وصحافييه وإعلامييه"، مؤكدًا "استمرار التعاون المشترك بين نقابة المحررين والإتحاد".
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