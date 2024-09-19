خارجية الصين: نعارض أي انتهاك لسيادة لبنان وقلقون من أن تؤدي الأحداث هناك لتصعيد التوتر الإقليمي

شددت وزارة الخارجية الصينية، على "أننا نعارض أي انتهاك لسيادة لبنان وأمنه ونولي اهتماما كبيرًا للتطورات هناك".

وأشارت إلى أنّ "الصين قلقة من أن تؤدي الأحداث في #لبنان لتصعيد التوتر الإقليمي وندعو للحفاظ على الاستقرار بالمنطقة".

وأمس أدى عدوان إسرائيلي جديد على لبنان عبر تفجير أجهزة اتصالات لاسلكية إلى سقوط شهداء وجرحى، بعد عدوان آخر يوم الثلاثاء عبر تجفير أجهزة اتصالات "بيجر" في مختلف المناطق اللبنانية

إلى ذلك، أشارت الخارجية الصينية إلى "أننا نرحّب بدعوة الأمم المتحدة إسرائيل لإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية ونأمل تنفيذ القرار".