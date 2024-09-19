"MTV": توقيف شخص على خلفية العمالة لإسرائيل من قبل القوى الأمنية وحزب الله

علمت قناة "mtv" أنّ "القوى الأمنية وحزب الله أوقفوا المدعو (ف.ذ) من بلدة حولا، وهو مقيم في ميفدون، على خلفية العمالة لإسرائيل".
وذكرت القناة أنّ "اللافت أن الموقوف يعمل كمقاول لصالح منظمة اليونيسيف وينفذ مشاريعها في البلديات والمؤسسات العامة القريبة من حزب الله، وشقيقه مسؤول كبير في حزب الله".
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