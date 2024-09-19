شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الدواء يستقبل رئيس وممثلي غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، عددا من ممثلي غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية، برئاسة الدكتور جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية، وذلك لمناقشة سياسات توطين وتعميق توطين المستحضرات الطبية، والخطوات التي تتخذها الدولة بالشراكة مع شركاء الصناعة من أجل توطين المستحضرات الطبية المهمة والاستراتيجية، وذلك في إطار التكليفات الرئاسية الخاصة بملف توطين كافة مدخلات صناعة الدواء، كذلك مناقشة التحديات التي تواجه قطاع صناعة الدواء، والحلول المقترحة للتغلب عليها.

حيث أعرب ممثلو الغرفة عن امتنانهم للمجهودات التي قامت بها الهيئة خلال الفترة السابقة لضمان استقرار سوق الدواء المصري، وحل أزمة نقص المستحضرات الطبية المهمة، وأشادوا بالدعم الفني والإجرائي الذي تقدمه هيئة الدواء المصرية لكافة مصانع المستحضرات الطبية المصرية، كما استعراض ممثلو الغرفة التحديات التي تواجه القطاع الدوائي في مصر، كخطوة مهمة نحو تعزيز التعاون وإيجاد حلول قابلة للتطبيق للقضايا الأكثر إلحاحا في الصناعة.

وأكد رئيس الهيئة للسادة الحضور أن هيئة الدواء تعزز جهودها لضمان سلامة وفعالية وجودة المستحضرات الطبية من خلال وضع وإنفاذ معايير عالمية عالية الجودة، حيث تحرص الهيئة على حماية الصحة العامة، وتعزيز بيئة مواتية للتقدم العلمي والابتكار، وفتح المجال أمام زيادة الاستثمار في قطاع الدواء، وتقديم حزمة من الخدمات الحوافز المعززة لدعم صناعة الدواء.



جاء ذلك في ضوء حرص الهيئة على تعزيز عمل الغرفة، وخلق بيئة تعاونية مع شركاء الصناعة، وفتح قنوات تواصل وتعاون بين كافة الجهات العاملة بقطاع الدواء بمصر.