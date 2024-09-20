جبالي يشارك في أعمال المؤتمر السنوي الثاني عشر لرؤساء البرلمانات الإفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

شارك المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، في أعمال المؤتمر الثاني عشر لرؤساء البرلمانات الإفريقية المنعقد في مقر البرلمان الإفريقي بجنوب إفريقيا، تحت عنوان، تعليم أفريقي يواكب القرن الحادي والعشرين: بناء أنظمة تعليمية مرنة لزيادة الوصول إلى التعليم الشامل مدى الحياة وعالي الجودة والملائم في أفريقيا.

وخلال مشاركته ألقى جبالي كلمة أكد خلالها على أن التحديات العالمية تفرض على القارة الأفريقية السعي الحثيث نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفي مقدمتها الهدف الرابع في الأجندة التنموية العالمية ٢٠٣٠ والمتمثل في ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع كما أن ضمان جودة التعليم يأتي أيضاً في مقدمة الأهداف الرئيسية ضمن أجندة أفريقيا ٢٠٦٣.

وتابع المستشار الدكتور حنفي جبالي بالإشارة إلى أن الدولة المصرية في إطار مسئوليتها تجاه الأشقاء في القارة الإفريقية، سخرت كافة خبراتها في مجالات التعليم ومراحله المختلفة من أجل دعم قدرات الشباب الإفريقي، وقطعت شوطاً كبيرًا في هذا المجال عبر تعزيز التعاون المُشترك مع شتى الدول الأفريقية الشقيقة حيث كانت مصر سباقة على مدار التاريخ بتواجد البعثات التعليمية المصرية في الدول الأفريقية بالإضافة إلى تدريب المعلمين الأفارقة، كما خصصت منحاً للدارسين الأفارقة في المرحلة الجامعية ومرحلة الدراسات العليا في مختلف التخصصات.