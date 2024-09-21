5 أطعمة ومشروبات تحمي دماغك من الخرف

محمد اسماعيل - القاهرة - هل تعلم أن نظامك الغذائي يمكن أن يكون سلاحك الأول في حماية دماغك من الخرف؟

أظهرت العديد من الدراسات أن بعض الأطعمة والمشروبات تلعب دورًا حيويًا في الحفاظ على صحة الدماغ وتحسين الوظائف الإدراكية.

وأفادت دراسة جديدة أن تناول المزيد من الأطعمة والمشروبات الغنية بالفلافونويد قد يساعد في تقليل خطر الإصابة بالخرف بنسبة 28%.

وفي حين أن العمر والجينات تساهم بشكل كبير في ما إذا كان شخص ما سيصاب بالمرض، وجد الباحثون من جامعة كوينز بلفاست، أن النظام الغذائي يمكن أن يلعب أيضا دورا مهما في الوقاية.

وأوضحوا أن الفلافونويد المركبات الموجودة بشكل أساسي في النباتات والفواكه والخضروات ذات الألوان العميقة يمكن أن يكون لها مجموعة من الفوائد الصحية، بما في ذلك خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات ومضادة للسرطان، وفق "ذي صن".

كما تشير الدراسات التي أجريت على الحيوانات أن الفلافونويد قد تساعد في منع تراكم لويحات بيتا أميلويد، وهي علامة رئيسية لمرض ألزهايمر، في الدماغ.

وتشمل الأطعمة والمشروبات الغنية بالفلافونويد:

- التوت

- الخضروات الورقية

- الشاي

- النبيذ الأحمر

- الشوكولاتة الداكنة

وأوضحت المؤلفة الأولى للدراسة، الدكتورة إيمي جينينغز، من كلية العلوم البيولوجية في كوينز: "تقدم هذه النتائج رسالة واضحة للصحة العامة لأنها تشير إلى أن إجراء بسيطا مثل زيادة الاستهلاك اليومي للأطعمة الغنية بالفلافونويد قد يقلل من خطر الإصابة بالخرف، وخاصة في الفئات السكانية المعرضة لخطر كبيروحاليا، لا يوجد علاج فعال للمرض، لذا فإن التدخلات الوقائية لتحسين الصحة ونوعية الحياة، وتقليل التكاليف الاجتماعية والاقتصادية، يجب أن تظل أولوية رئيسية للصحة العامة".