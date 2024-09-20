شكرا لقرائتكم خبر عن %88 من القراء يؤيدون تغليظ عقوبة الترويج للأدوية غير المرخصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تغليظ عقوبة الترويج للأدوية غير المرخصة؟، أيد غالبية القراء مطالب تغليظ عقوبة الترويج للأدوية غير المرخصة.

وأيد 88% من القراء مطالب تغليظ عقوبة الترويج للأدوية غير المرخصة، بينما عارض 12% من القراء مطالب تغليظ عقوبة الترويج للأدوية غير المرخصة.