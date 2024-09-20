صلاح التيجاني عن والد فتاة اتهمته بالتحرش: "رفضت أرجعه لمراته فانتقم مني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

كشفت النيابة العامة بشمال الجيزة، تفاصيل التحقيق مع الشيخ صلاح الدين التيجاني، حول اتهامه بالتحرش بفتاة تدعى خديجة خالد.

وأمام النيابة العامة، نفى "التيجاني" ما ادعته الفتاة في منشورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي مشيرًا إلى أنها تعاني من مرض نفسي وادعاءاتها غير صحيحة بالمرة.

وأكد التيجاني أن والد خديجة قرر الانتقام منه؛ حيث أنه كان دائم الخلافات مع زوجته ويقوم بتطليقها ثم يلجأ إلى التيجاني للتدخل والإصلاح بينهما وردها لعصمته.

وأضاف صلاح التيجاني أنه عندما تكررت مرات الطلاق بين والد خديجة وزوجته قرر عدم التدخل فيما بينهما مرة أخرى ما دفعه للانتقام منه، "رفضت أرجعه لمراته فانتقم مني".

وأشار التيجاني أمام النيابة العامة إلى أن ما صدر من خديجة ووالدها لم يكن إلا للانتقام منه خاصة بعدما رفض زواج الفتاة من ابنه حيث كان أوهمها بتزويجها منه منذ عدة سنوات وعندما علم بمرضها النفسي رفض زواجهما فخرجت الفتاة بتلك الأدعاءات الخاصة بتحرشه بها.

وقال الشيخ صلاح الدين التيجاني إنه حرر محضر ضد الفتاة ووالدها الدكتور خالد بسيم جراح المخ والأعصاب يتهمهما فيه بالسب والقذف والتشهير به من خلال ما نشره كل منهما عبر فيس بوك ومختلف مواقع التواصل الاجتماعي

وبدأت جهات التحقيق في الجيزة التحقيق مع أطراف أزمة الشيخ صلاح الدين التيجاني بعدما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية حول اتهام فتاة له بالتحرش بها.

ويعرض الشيخ صلاح التيجاني والفتاة تدعى خديجة خالد صاحبة البوست المنشور ووالدها على النيابة صباح اليوم الجمعة لمواجهة كل منهما بالاتهام المنسوب إليه.

ووجهت الفتاة خديجة للشيخ صلاح التيجاني اتهاما بالتحرش بينما حرر التيجاني محضرا ضد الفتاة يتهمها فيه بالسب والقذف والتشهير.

وألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مباحث الجيزة القبض على الشيخ صلاح التيجاني عقب اتهام فتاة له بالتحرش بها وجارٍ عرضه على النيابة العامة والتحقيق معه.

وأوضح مصدر أنه في إطار كشف ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام إحدى السيدات باتهام أحد الأشخاص مدعيةً كونه شيخ الطريقة التيجانية الصوفية بالتحرش بها وإرساله صور خادشة للحياء لها أثناء محادثتهما على مواقع التواصل الاجتماعي دون تقدمها ببلاغ في هذا الشأن.

بالفحص تبين تقدم الشخص المذكور ببلاغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة ضد السيدة المشار إليها ووالدها واتهامها بالتشهير والإساءة لسمعته.

وقد تبين أن المذكور غير منتمي للطريقة التيجانية وسبق فصله منها، وهو ما أوضحه مسؤول الطريقة خلال بيانه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار عرض الطرفين على النيابة العامة.