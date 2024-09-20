عالم أزهري: الطرق الصوفية مليئة بأفكار بعيدة كل البعد عن العقيدة السوية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

عقب الشيخ إبراهيم رضا من علماء الأزهر الشريف، على واقعة القبض على الشيخ صلاح الدين التيجاني، عقب اتهامه بالتحرش بإحدى الفتيات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أميرة بدر ببرنامج "خلاصة الكلام"، عبر فضائية "النهار"، قال رضا، إن البعض يتخذ مشايخ الطرق الصوفية أربابًا من دون الله، مؤكدًا أن الطرق الصوفية مليئة بأفكار بعيدة كل البعد عن العقيدة السوية.

أضاف العالم الأزهري، أن هناك عقائد فاسدة مارقة لدى الشيخ صلاح التيجاني حيث صرح سابقًا أن الرسول ليس مخلوقًا بل قبس من نور الله، موضحًا أن النبي محمد واحد من البشر إلا أن الله أنعم عليه بالعصمة لحمل الرسالة وإبلاغها للعالمين

وبشأن الكرمات أوضح الشيخ إبراهيم رضا، أن الكرامة هي أمر خارق للعادة يظهرها الله على يد عبد صالح ملتزم بشرع نبيه، ولكن ما يحدث في عصرنا الحالي من ادعاءات البعض بأنهم أصحاب كرامات هي محاولة لتحقيق مصالح أو مكاسب دنوية.