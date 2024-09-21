شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة: جار فحص شبكات مياه المنازل التى ظهرت بها حالات نزلات معوية بأسوان والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور خالد عبد الغفار ، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة ، تعليقا على وجود حالات نزلات معوية فى أسوان ، أن التقرير النهائى سيصدر خلال 48 ساعة.

وتابع فى مؤتمر صحفى ، أن معظم الحالات كانت فى منطقتين بأسوان وأغلبها نزلات معوية حادة، موضحا أن اجمالى الحالات التى استقبلتها المستشفى 128 حالة تم خروج 22 حالة منهم.

وقال أن هناك عده محاور يتم العمل عليها لمعرفة سبب ظهور حالات النزلات المعوية ، وتم تحليل عينات المياه وزيارة منازل أهالى المصابين لمعرفة سبب هذا الأمر .

وأشار إلى أنه تم عقد ورشات عمل وتدريبهم على البروتوكولات ، موضحا أن جارى فحص الشبكات الداخلية للمنازل التى ظهرت بها الحالات.