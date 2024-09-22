واشنطن: الحرب في لبنان لن تحقق الهدف الإسرائيلي

القاهرة - كتب محمد نسيم - قال مستشار البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط، بريت ماكغورك، إن الولايات المتحدة لا تعتقد بأن الحرب في لبنان هي السبيل لتحقيق الهدف الإسرائيلي المتمثل في إعادة الناس إلى ديارهم.

وأكد ماكغورك، خلال مخاطبته مؤتمر المجلس الإسرائيلي الأميركي في واشنطن، وقوف بلاده إلى جانب إسرائيل بشكل كامل ضد حزب الله.

وقال، إن الولايات المتحدة تريد تسوية دبلوماسية في الشمال، موضحًا أن هذا هو الهدف، وهذا ما تعمل واشنطن من أجله"، حسبما نقل موقع "تايمز أوف إسرائيل".

وتعقيبا على مقتل القيادي في حزب الله اللبناني، إبراهيم عقيل، في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية ببيروت، قال ماكغورك إن إدارة الرئيس جو بايدن لن تذرف دمعة واحدة على ذلك، لكنه أشار إلى أن الولايات المتحدة قد لا توافق على هذه الخطوة نظرا للمخاطر المترتبة عليها من حيث التصعيد الإقليمي.

من ناحيته، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن واشنطن تعمل على ارجاع سكان شمال إسرائيل وجنوبها إلى منازلهم، مضيفًا أنه لا تزال في الأفق طريق طويلة.

يُذكر أنه بعد ساعات من الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية أمس، أعلن البنتاغون تحريك حاملة الطائرات الأميركية "ترومان" نحو منطقة الشرق الأوسط.

المصدر : مكان