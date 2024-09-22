نقل آثار الحكيم إلى المستشفى.. (ما القصة؟)

ياسر رشاد - القاهرة - تعرضت الفنانة آثار الحكيم، لوعكة صحية مفاجئة دخلت على إثرها إحدى المستشفيات لتلقى العلاج.

وأعلن المخرج عمر زهران، عن تعرض الفنانة آثار الحكيم لوعكة صحية وتم نقلها لأحد المستشفيات، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب عمر زهران ، على صفته قائلًا : "دعواتكم للعزيزة الغالية النجمة آثار الحكيم بعد نقلها للمستشفى.. شفاها الله وعافاها الحكيم".

معلومات عن آثار الحكيم

حازت على درجة الليسانس في اللغة الإنجليزية من كلية الآداب بجامعة عين شمس، وعملت بعد التخرج في مجال العلاقات العامة.

عملت في المجال الفني منذ منتصف السبعينات، لكنها نالت شهرة كبرى منذ حقبة الثمانينات.

ومن أشهر أفلامها: (النمر والأنثى، طائر على الطريق، الحب فوق هضبة الهرم، بطل من ورق).

وبعد فترة كرست مجهودها أكثر للدراما التلفزيونية، من أهم مسلسلاتها: (زيزينيا، ليالي الحلمية، الفرار من الحب، قناديل البحر).