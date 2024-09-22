تفاصيل حفل وهابيات بمسرح معهد الموسيقى العربية

ياسر رشاد - القاهرة - انطلاقا من خطط الثقافة المصرية الهادفة الي الإحتفاء برموز الطرب وحفظ التراث، تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، حفل وهابيات تحييه الفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو حازم القصبجي، وذلك في الثامنة والنصف مساء اليوم، الاحد، علي مسرح معهد الموسيقى العربية.

يتضمن البرنامج نخبه من أعمال موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب منها والله منا سالى ، قلبي بيقولي كلام ، انت الحب ، لا تكذبي ، في يوم وليلة ، فكرونى ، أهواك ، نبتدي منين الحكاية " أداء "يحيى عبد الحليم ، هند النحاس ، سامح منير ، غادة آدم.

حفل وهبيات

جدير بالذكر أن سلسلة حفلات وهابيات، تأتي في إطار دور الأوبرا الهادف الي تنمية الذوق الفني في المجتمع وتعريف الأجيال بالتراث الفني ورواده من الرموز .